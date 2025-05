LIVE - Mercato allenatori: accordo Allegri-Milan, Conte verso la permanenza al Napoli. La Lazio spinge per il ritorno di Sarri, De Rossi in cima alla lista della Fiorentina

Continua la girandola di allenatori in vista della prossima stagione e quasi tutte le big della Serie A potrebbero ripartire da una nuova guida tecnica. In casa Roma il favorito è Gian Piero Gasperini, ma anche Milan, Lazio, Atalanta, Napoli, Juventus e Fiorentina potrebbero cambiare. Ecco tutte le notizie della giornata in tempo reale.

LIVE

12:39 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, Antonio Conte sembra orientato a restare nonostante i contatti con la Juventus. L'allenatore ha ricevuto numerose garanzie e ora, in attesa della risposta definitiva, la permanenza appare lo scenario più probabile.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

12:13 - Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Come riportato dal sito, il tecnico ha trovato l'accordo con il club rossonero grazie al blitz del direttore sportivo Igli Tare sulla base di un triennale da 5 milioni di euro bonus compresi.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

11:46 - Il Napoli prova a trattenere Antonio Conte. Come rivelato da Fabrizio Romano, il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato all'allenatore una proposta di adeguamento dell'ingaggio per convincerlo a restare in Campania. Inoltre la società partenopea è pronta ad accontentare l'allenatore con un grande mercato, a partire dall'arrivo di Kevin De Bruyne.

?? EXCL: Napoli have offered Antonio Conte to improve his current salary as part of the plan to stay at the club.

President De Laurentiis, trying his best efforts with important signings like Kevin De Bruyne…

…and higher salary to keep Conte at the club. pic.twitter.com/fzZufuTMqM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025