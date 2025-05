Calciomercato Roma: tentativo in extremis di Percassi per convincere Gasperini a restare. Intanto l'Atalanta pensa al sostituto e contatta Pioli

L'Atalanta corre ai ripari e inizia la ricerca del sostituto di Gian Piero Gasperini, pronto a lasciare la Dea dopo nove anni per accasarsi alla Roma. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, la società bergamasca sta valutando anche il profilo di Stefano Pioli. Il club ha avuto un primo contatto esplorativo con l'allenatore dell'Al-Nassr ed è uno dei candidati per il dopo Gasperini.

L’Atalanta sta valutando anche Stefano Pioli. Le parti hanno già avuto un primo contatto esplorativo. È uno dei candidati per sostituire Gasperini. Pioli ha un contratto con l’Al-Nassr che scade nel 2027. pic.twitter.com/GSxU3nVZic — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 29, 2025

Spuntano nuovi retroscena sul possibile addio di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Come svelato dal portale, il presidente Antonio Percassi è intenzionato a fare un ultimo tentativo in queste ore per convincere l'allenatore a restare. Il tecnico sembra però aver ormai preso la sua decisione e pensa che il suo ciclo alla Dea si terminato.

(tuttomercatoweb.com)

