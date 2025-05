Ci siamo: Roma, Gasp sempre più vicino. Presto un incontro coi Friedkin

LEGGO (F. BALZANI) - Il conto alla rovescia potrebbe durare ancora poche ore, Juventus permettendo. Gasperini e i Friedkin, infatti, sono vicini all'incontro decisivo che dovrebbe portare alla fumata bianca e all'arrivo del tecnico piemontese a Trigoria. Ieri è stata un'altra giornata di contatti. Perché, sullo sfondo si potrebbe affacciare la Juventus, rimasta spiazzata dalla permanenza di Conte al Napoli. [...] Nel frattempo, Gasperini comunicherà all'Atalanta la voglia di rescindere il contratto e di salutare Bergamo dopo 9 anni. Poi ci sarà l'ultimo colloquio con i Friedkin. L'offerta della Roma è un triennale a circa 6 milioni a stagione, ma, c'è da stilare anche il programma che riguarda il mercato, il ritiro, le amichevoli e così via. Il nuovo progetto non prevede una rivoluzione della squadra, bensì, una ristrutturazione. In bilico ci sarebbero soprattutto Paredes e Dovbyk. Il primo ancora corteggiato dal Boca, il secondo potrebbe tornare in Spagna. Nella rosa attuale ci sono molti giocatori adatti al gioco di Gasperini: da Angelino a Koné passando per Pisilli, Rensch e Soulé, oltre agli ex Cristante e Mancini. [...]