Calciomercato, dalla Germania: contatti tra il Lipsia e il figlio di Ancelotti. È l'alternativa a Fabregas e Glasner

Il Lipsia è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è spuntato un ulteriore nome. Come riportato dal quotidiano, la società tedesca avrebbe avuto un contatto con Davide Ancelotti, figlio di Carlo: al momento questa opzione rappresenta l'alternativa a Cesc Fabregas e Oliver Glasner. Il Lipsia considera loro due gli obiettivi principali ed è fiduciosa di ingaggiare uno dei due tecnici, per i quali però c'è una folta concorrenza (su Fabregas c'è l'interesse della Roma).

(bild.de)

