Calciomercato Roma, nuovo allenatore: Allegri non è nella lista dei Friedkin. In pole Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas

La Roma è ancora alla ricerca del nuovo allenatore e secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato ci sarebbero grosse novità: Massimiliano Allegri, così come Stefano Pioli, non rientra nella lista presentata ai Friedkin da Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. La società giallorossa non ha mai avuto dei contatti con l'ex tecnico della Juventus. Al momento restano in pole i nomi di Francesco Farioli, Patrick Vieira, Gian Piero Gasperini, Xavi e Cesc Fabregas.

I primi tre allenatori vogliono attendere la fine della stagione per decidere il proprio futuro, mentre Xavi è svincolato e nella giornata di ieri è stato avvistato nella Capitale. L'ex tecnico del Barcellona era a Roma con la famiglia per un evento Fendi e ad oggi non si registrano contatti con il club giallorosso.

Come aggiunto dalla stessa fonte, sulle tracce di Cesc Fabregas c'è anche il Bayer Leverkusen. Il club tedesco lo ha messo nella lista dei candidati per sostituire Xabi Alonso, il quale ha annunciato l'addio a fine stagione.

