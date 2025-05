Calciomercato, dalla Germania: Fabregas in cima alla lista dei desideri del Lipsia. Contatti avviati, ma ancora non c'è l'accordo

Tutti pazzi per Cesc Fabregas. Dopo la promozione nel massimo campionato italiano, l'allenatore del Como ha ottenuto ottimi risultati alla prima esperienza in Serie A e ha attirato l'interesse di alcune società tra cui la Roma. Come rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, sulle tracce del tecnico spagnolo c'è anche il Lipsia: Fabregas e Oliver Glasner del Crystal Palace sono infatti in cima alla lista dei desideri del club tedesco e le parti hanno già avviato i contatti. Al momento non c'è alcun accordo, ma allo stesso tempo nessuno dei due allenatori ha rifiutato la proposta. In caso di fumata nera il Lipsia ha pronto un 'Mister X'.

?? Oliver Glasner and Cesc Fabregas remain the two preferred candidates for RB Leipzig at this stage.

Talks have taken place — there are no agreements yet, but also no rejections. In case both decline, there is a “Mister X” as a backup option.@philipphinze24 @SkySportDE… pic.twitter.com/QpCBrx04Bx

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2025