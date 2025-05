Calciomercato: Allegri deciderà il proprio futuro nei prossimi 15/20 giorni

La Roma è ancora alla ricerca del prossimo allenatore e anche il Milan si trova in una situazione simile. I rossoneri non confermeranno Sergio Conceicao e sono pronti a puntare su un tecnico italiano in vista della nuova stagione: i nomi più caldi sono Gian Piero Gasperini (operazione molto complicata, dato che potrebbe rinnovare con l'Atalanta), Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo è seguito da numerose società e dovrebbe decide il proprio futuro nei prossimi 15/20 giorni.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE