Massimiliano Allegri, segnalato già nei giorni scorsi a Roma, si trova ancora nella capitale e ieri è stato immortalato insieme alla compagna Nina Lange Barresi. I due, mano nella mano, passeggiano per via del Corso tra turisti e curiosi. La ricerca della Roma di un allenatore per la prossima stagione continua e l'ex Juventus, tra alti e bassi, è rimasto comunque sempre tra i possibili candidati.

(Agi)

GUARDA LA FOTO