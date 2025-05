Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora da decifrare, ma l'Atalanta è intenzionata a blindarlo. Come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la parte americana della dirigenza della Dea è pronta a far di tutto pur di trattenerlo e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il tecnico di Grugliasco. L'allenatore però tentenna e vorrebbe tenere fede alle dichiarazioni fatte in precedenza. Intanto Roma, Milan e Napoli osservano la situazione in attesa di sviluppi.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE