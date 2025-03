Calciomercato Roma, Hermoso: rischio stagione finita al Leverkusen

Mario Hermoso potrebbe aver già chiuso la sua esperienza al Bayer Leverkusen. Il difensore spagnolo, in prestito dalla Roma fino a giugno, ha riportato un serio infortunio alla spalla nel match di Champions League contro il Bayern Monaco e, secondo quanto riportato dalla Germania, la sua stagione potrebbe essere terminata anzitempo.

La gravità dell’infortunio non ha ancora permesso esami approfonditi, rendendo difficile stabilire con certezza i tempi di recupero. Tuttavia, se l'ipotesi di uno stop prolungato fosse confermata, Hermoso non scenderebbe più in campo con il Leverkusen. Questo scenario allontanerebbe anche la possibilità di un riscatto da parte del club tedesco, che difficilmente potrà sostenere l'ingaggio del giocatore, pari a oltre otto milioni di euro a stagione.

La Roma, quindi, resta in attesa di sviluppi sulla situazione, con il futuro di Hermoso che si fa sempre più incerto.

(bild.de)

