Bayer Leverkusen: infortunio alla spalla per Hermoso, sostituito al 38' (FOTO)

Infortunio per Mario Hermoso. Nel corso di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in scena alla BayArena, il difensore in prestito dalla Roma si è infortunato alla spalla destra. E, dopo aver ricevuto le cure del caso dallo staff medico del Bayer, Xabi Alonso è stato costretto a sostituire il centrale spagnolo al 38': al suo posto è entrato Andrich.