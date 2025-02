Calciomercato Roma, contatti per Goglichidze dell'Empoli: i giallorossi tentano il blitz per anticipare la concorrenza

Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale da parte della Roma e, viste le difficoltà legate alla trattativa Mika Marmol, i giallorossi hanno messo nel mirino un ulteriore profilo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i capitolini hanno effettuato un forte sondaggio per Saba Goglichidze dell'Empoli e sono al lavoro per bruciare la concorrenza (Milan e Juventus). La Roma ha intensificato i contatti nelle scorse ore per chiudere l’operazione in tempi brevi con un blitz di mercato, tanto che si potrebbe entrare nelle fasi decisive già nelle prossime ore. Resta da capire la posizione dell'Empoli, che dovrà decidere se privarsi di Goglichidze. Il classe 2004 georgiano può giocare sia da centrale sia da terzino destro.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE