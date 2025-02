Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Marmol: il Las Palmas continua a chiedere 10 milioni. Anche il Como sul difensore

La Roma ha individuato in Mika Marmol l'obiettivo principale per rinforzare la difesa, ma l'affare resta piuttosto complicato. Secondo quanto rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, i giallorossi hanno effettuato un nuovo tentativo per il centrale spagnolo, ma anche in questo caso il Las Palmas ha rifiutato e continua a chiedere i 10 milioni della clausola rescissoria. L'arrivo del classe 2001, per cui anche il Como ha fatto un tentativo senza successo, resta quindi complicatissimo.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE