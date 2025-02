Corsi (pres. Empoli) a LR24.IT: "Roma interessata a Goglichidze. Vediamo se si concretizzerà con un'offerta"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e nelle ultime ore Saba Goglichidze è salito in cima alla lista delle preferenze. La trattativa con l'Empoli è in fase avanzata e in esclusiva a LAROMA24.IT ne ha parlato Fabrizio Corsi, presidente della società toscana. Ecco le sue parole: "So che c'è interesse per Goglichidze da parte della Roma perché mi è stato detto dai procuratori. Vediamo nelle prossime ore se si concretizza con un'offerta".