Calciomercato Roma: si avvicina Salah-Eddine. Prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni

Non solo Nelsson. In queste ultime ore di mercato, infatti, la Roma potrebbe regalare a Ranieri anche il vice Angelino. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, i giallorossi sono vicini a Anass Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2002 del Twente, auotore di 18 presenze e due gol in Eredivisie.

Come aggiunge il giornalista Orazio Accomando, per il terzino olandese la Roma mette sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni.