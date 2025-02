La Roma accoglie Anass Salah-Eddine nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Il terzino sinistro, che si aggiunge ad Angeliño come opzione sulla fascia, è sbarcato intorno alle 21.10 all'aeroporto di Ciampino, pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa: l'olandese arriva dal Twente a titolo definitivo per 8 milioni più 2 di bonus. Ora sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma.