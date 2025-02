Calciomercato Roma, per la difesa tutto su Nelsson. Operazione verso la chiusura

Ancora poche ore e la sessione invernale dì calciomercato volgerà al termine. La Roma continua la ricerca per il sostituto di Mario Hermoso. I giallorossi, secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato su X, avrebbero puntato tutto su Nelsson del Galatasaray che arriverebbe in prestito. Nelle prime ore di oggi l’operazione dovrebbe andare in porto.

#Calciomercato - @OfficialASRoma , contatti fino a pochi minuti fa con il @GalatasaraySK per #Nelsson . Si può chiudere nelle prime ore della mattina per il prestito. Nei piani dei giallorossi, è il sostituto di #Hermoso , e convince per la formula che permette di sostenere un…

??⏳ Victor Nelsson, on the verge of joining AS Roma from Galatasaray as deal between clubs is agreed in principle.

Time to check documents in the morning as Nelsson already accepted Roma move. pic.twitter.com/d4zRaToHJc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025