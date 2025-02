Calciomercato Roma, accelerata per Nelsson del Galatasaray: affare in prestito con diritto di riscatto

Nuovo nome per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato da Marco Conterio di tuttomercatoweb.com, l'obiettivo principale per la retroguardia è Victor Nelsson del Galatasaray. La trattativa è serrata e i giallorossi stanno accelerano sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Interrotta al momento la trattativa per Saba Goglichidze, con cui c'era un affare già impostato (prestito con obbligo di riscatto da circa 10 milioni totali e accordo con il giocatore fino al 2029). Nella conferenza stampa post Roma-Napoli Claudio Ranieri aveva dato un indizio, smentendo l'arrivo del difensore dell'Empoli: "Non arriva...".

?? Esclusiva - Trattativa a sorpresa per la #Roma in difesa. I giallorossi stanno accelerando per Victor Nelsson del #Galatasaray

Il danese è diventato il primo nome per la retroguardia di Claudio Ranieri. Trattativa serrata in queste ore con la Turchia. L'alternativa resta… pic.twitter.com/PZ6ORtzcnd

— Marco Conterio (@marcoconterio) February 2, 2025