Roma-Napoli, RANIERI: "Napoli macchina quasi perfetta e arriva riposato. Difesa a 4? Vedrete..."

Tra Eintracht e Milan, c'è il Napoli. Allo Stadio Olimpico la Roma ospita la squadra di Antonio Conte nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A DAZN

Da Napoli al Napoli, com'è cambiata la Roma?

"È cambiata, conosco meglio i giocatori e so cosa mi possono dare, loro conoscono meglio le mie idee. C'è tanto da lavorare. Il Napoli è cresciuto tantissimo, è quasi una macchina perfetta, ha soltanto 23 punti in più di noi e ha soltanto riposato tutta la settimana e noi abbiamo giocato giovedì. Ma ce la giochiamo, ho fatto sei cambi per tenere testa a questo Napoli che sta facendo veramente bene".

È un 4-4-2?

"Adesso lo vedrete. Non siete andati lontani".

Come mai questo schieramento?

"Ve lo dico a fine partita".

Conte?

"Il Napoli marcia, su 37 gol segna 18 gol nell'ultima mezz'ora. È una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo, è ben guidata. Faremo la nostra partita senza paura, cercando di fare quello che sappiamo fare senza se e senza ma. Se vinceranno saranno stati bravi ma prima ce lo devono dimostrare sul campo".