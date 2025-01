Real Madrid, Ancelotti: "Non ho deciso di lasciare i Blancos e non sarà mai una mia scelta. Spero di restare altri quattro anni"

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Salisburgo, valida per la settima giornata della first phase di Champions League. Tra i vari temi trattati il tecnico, accostato alla Roma in vista della prossima stagione, ha smentito le voci riguardanti il possibile addio al club spagnolo. Ecco le sue parole: "Voglio essere molto chiaro: non deciderò mai quando dovrò lasciare il Real Madrid, non sarò mai io a decidere quando lasciare il club. Non ho assolutamente deciso di lasciare il Real Madrid… Spero di restare altri quattro anni, come il presidente Florentino Pérez. Sarebbe perfetto per fare un grande addio insieme nel 2029".