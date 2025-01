Con ogni probabilità, questa sarà l'ultima stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano, che ha un contratto fino al 2026, avrebbe preso in prima persona questa decisione e intende rispettarla, anche nel caso il club insistesse per confermarlo o la stagione attuale dovesse finire in modo vincente. Il nome di Ancelotti è stato accostato anche alla Roma in vista del prossimo anno.

