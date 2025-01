La Roma è al lavoro per arrivare a Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferisce Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il club giallorosso starebbe seriamente lavorando per portare l'attuale tecnico del Real Madrid nella Capitale. Un accordo non semplice, ma neanche impossibile.

