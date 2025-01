Inter, Marotta: "Frattesi non ha chiesto la cessione. Non vogliamo vendere nessuno, ma ascolteremo chi vorrà andare via"

DAZN - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Venezia e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista partirà anche oggi dalla panchina nonostante le assenze di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Ecco le parole di Marotta.

Frattesi ha chiesto la cessione?

"Frattesi è un bravo professionista, non ha chiesto assolutamente la cessione. In questo mercato possono arrivare delle richieste. Noi non vogliamo vendere nessuno ma nel momento in cui qualcuno manifesta l'intenzione di cambiare, noi cercheremo di ascoltarlo. Per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra".