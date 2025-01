Calciomercato Roma, pronta una proposta per Frattesi: Cristante o Pellegrini per abbassare il prezzo. L'Inter non vorrebbe privarsene a gennaio

Davide Frattesi è il sogno della famiglia Friedkin per il mercato di gennaio. A rivelarlo è Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, che afferma che la proprietà americana nei prossimi giorni è pronta a formulare una proposta all'Inter. La trattativa non sarà semplice, ma si stanno valutando altre strade per poter arrivare al centrocampista di Fidene. La Roma è pronta ad inserire anche il cartellino di uno tra Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini per poter abbassare il prezzo fissato dai nerazzurri.

Come aggiunge Angelo Mangiante, da Frattesi arriva l'interesse concreto per la Roma. L'ostacolo resta l'Inter, che chiede non meno di 45M e non vorrebbe privarnese a gennaio.