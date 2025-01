Venezia-Inter, Inzaghi snobba Frattesi: il centrocampista va in panchina nonostante le assenze di Calhanoglu e Mkhitaryan

Alle ore 15 va in scena Venezia-Inter, partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, deve fare a meno di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan: i due centrocampisti sono assenti per infortunio e, nonostante questo, il tecnico ha deciso di snobbare Davide Frattesi. L'obiettivo di mercato della Roma parte infatti dalla panchina: a centrocampo ci sarà il trio Barella-Asllani-Zielinski.