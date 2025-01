Inter, Inzaghi non risponde alla domanda su Zalewski: il tecnico saluta e lascia la zona mista (VIDEO)

L'Inter batte 3-0 il Monaco e conquista l'accesso agli ottavi di finale di Champions League piazzandosi al quarto posto in classifica. Al termine della gara Simone Inzaghi ha rilasciato alcune interviste in zona mista e tra le varie domande ne è arrivata una sul futuro di Nicola Zalewski. L'esterno della Roma è l'obiettivo principale dei nerazzurri per il post Tajon Buchanan, ma l'allenatore nerazzurro non ha voluto commentare la voce di mercato: "Ciao", la risposta del tecnico alla domanda "Ti piacerebbe Zalewski in caso di addio di Buchanan?". Successivamente Inzaghi ha lasciato la postazione ed è andato via dallo stadio.

? Simone #Inzaghi in zona mista dopo #InterMonaco: "Grande gruppo e grande percorso, non è la prima volta che il pubblico si diverte. Su #Lautaro non ero preoccupato, i rigoristi oggi erano lui e #Asllani". E alla domanda su #Zalewski saluta e va via… ? ? @calciomercatoit pic.twitter.com/g370B4FzxE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 29, 2025