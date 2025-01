Champions League, Barcellona-Atalanta 2-2: Dea nona e ai playoff. Inter agli ottavi, Milan e Juventus ko ma vanno agli spareggi

Alle ore 21 sono andate in scena le diciotto partite dell'ultima giornata della first phase di Champions League e tra le protagoniste ci sono anche cinque squadre italiane: l'Inter batte il Monaco grazie alla tripletta di Lautaro e chiude al quarto posto in classifica. Cadono a sorpresa Juventus e Milan, che perdono rispettivamente contro Benfica (0-2) e Dinamo Zagabria (2-1) e terminano in ventesima e tredicesima posizione. Buona prova del Bologna, che pareggia 1-1 in casa dello Sporting ma non evita l'eliminazione. Pareggia anche l'Atalanta, che ferma sul 2-2 il Barcellona e termina nona. Con questi risultati l'Inter è l'unica italiana ad accedere direttamente agli ottavi, mentre Atalanta, Milan e Juventus dovranno disputare i playoff.

Ai playoff la Juventus affronterà una tra Milan e PSV, il Milan una tra Feyenoord e Juventus e l'Atalanta una tra Sporting e Club Brugge. Agli ottavi, invece, l'Inter se la vedrà contro una tra Milan, PSV, Feyenoord e Juventus.

Vincono anche Bayern Monaco (3-1 contro lo Slovan Bratislava), PSG (1-4 contro lo Stoccarda), Lille (6-1 contro il Feyenoord), Bayer Leverkusen (2-0 contro lo Slavia Praga), Manchester City (3-1 contro il Club Brugge), Aston Villa (4-2 contro il Celtic), PSV (3-2 contro il Liverpool), Atletico Madrid (1-4 contro il Salisburgo), Real Madrid (0-3 contro il Brest) e Stella Rossa (0-1 contro lo Young Boys).

Tutti i risultati

Inter-Monaco 3-0 (4' rig., 16' e 67' Lautaro) Dinamo Zagabria-Milan 2-1 (19' Baturina, 53' Pulisic, 60' Pjaca) Juventus-Benfica 0-2 (17' Pavlidis, 80' Kokcu) Barcellona-Atalanta 2-2 (47' Yamal, 67' Ederson, 72' Araujo, 79' Pasalic) Sporting-Bologna 1-1 (21' Pobega, 77' Harder) PSV-Liverpool 3-2 (28' rig. Gakpo, 36' Bakayoko, 40' Elliott, 45' Saibari, 45'+6 Pepi) Girona-Arsenal 1-2 (28' Danjuma, 38' rig. Jorginho, 42' Nwaneri) Stoccarda-PSG 1-4 (6' Barcola, 19', 35' e 54' Dembelé, 78' aut. Pacho) Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1 (9' Muller, 63' Kane, 84' Coman, 90' Tolic) Manchester City-Club Brugge 3-1 (45' Onyedika, 53' Kovacic, 62' aut. Ordonez, 78' Savinho) Brest-Real Madrid 0-3 (27' e 78' Rodrygo, 56' Bellingham) Borussia Dortmund-Shakhtar 3-1 (17' e 44' Guirassy, 50' Gomes, 80' Bensebaini) Salisburgo-Atletico Madrid 1-4 (5' Simeone, 13' e 45'+2 Griezmann, 63' Llorente, 90'+1 Daghim) Aston Villa-Celtic 4-2 (3', 5' e 91' Rogers, 36' e 38' Idah, 60' Watkins) Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0 (32' Wirtz, 64' Tella) Lille-Feyenoord 6-1 (4' Sahraoui, 14' Gimenez, 38' aut. Trauner, 57' aut. Hancko, 74' David, 76' aut. Trauner, 80' Cabella) Sturm Graz-Lipsia 1-0 (42' Malic) Young Boys-Stella Rossa 0-1 (69' Kanga)



