Calciomercato Roma: accordo sempre più vicino col Marsiglia per Zalewski. Oggi incontro tra il giocatore e l'agente

Potrebbe essere in Francia il futuro di Nicola Zalewski, il cui addio alla Roma già in questa sessione si fa sempre più possibile. Come scrive il giornalista Santi Aouna, è ormai ad un passo l'accordo tra il club giallorosso e il Marsiglia. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore: previsto nella giornata di oggi un incontro tra l'italo-polacco e l'agente per il fare il punto della situazione.

????? #SerieA | ❗️L'AS Roma et l'agent de Nicola Zalewski ont prévu de se rencontrer aujourd'hui afin de faire un point sur la situation du joueur ? L'OM et les Giallorossi se rapprochent d'un accord ? Ces dernières heures, l'Inter Milan a fait part de son intérêt à… pic.twitter.com/qGqxUD8gE6 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2025