Ghisolfi in partenza per Milano con Vitali: dalla partecipazione alla riunione della Lega ai possibili incontri di mercato (FOTO)

Giornata di lavoro lontano dalla Capitale per Florent Ghisolfi. Come rivelato dallo scatto pubblicato su X dall'utente Digre, il direttore sportivo della Roma è in viaggio verso Milano e al suo fianco c'è Lorenzo Vitali (nominato Chief Administrative Officer e General Counsel). Come precisato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, nel capoluogo lombardo è fissata una riunione della Lega Serie A, a cui partecipa sporadicamente anche Ghisolfi. Il ds potrebbe comunque sfruttare l'occasione per effettuare alcuni incontri di mercato, su tutti l'affare Saelemaekers-Abraham e la pista Frattesi.