In attesa di ulteriori novità sul possibile arrivo di Alessandro Antonello come nuovo Ceo giallorosso, cambia il ruolo del dirigente Lorenzo Vitali. Come confermato dall'edizione odierna del quotidiano infatti Vitali è stato nominato dalla Roma Chief Administrative Officer e General Counsel, diventando così il capo dell'area amministrativa e legale (in sostanza il numero 4 del club giallorosso).

(la Repubblica)