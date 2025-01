Calciomercato Roma: contatti con il Milan per lo scambio Saelemaekers-Abraham a titolo definitivo

La Roma vuole trattenere Alexis Saelemaekers e, come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, è in contatto con il Milan per discutere il futuro dell'esterno belga e di Tammy Abraham, attualmente in prestito nel club rossonero. I due club sono alla ricerca della quadra economica per trasformare entrambe le cessioni in prestito secco in trasferimenti a titolo definitivo.

