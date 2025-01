Non c'è alcuna trattativa con il Napoli per Lorenzo Pellegrini. Da giorni circolano rumors su questa possibile pista di mercato, ma secondo quanto riferisce il giornalista esperto di calciomercato non ci sarebbe alcuna trattativa, tantomeno un accordo tra le parti. Della situazione del Capitano giallorosso ha parlato in giornata Ranieri, dicendo che recuperarlo è una missione importante.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE