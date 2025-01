Calciomercato Roma, il Napoli accelera per Pellegrini: pronto un contratto triennale con opzione di rinnovo

Lorenzo Pellegrini può lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato e tra le società più interessate c'è il Napoli, che deve battere la concorrenza dell'Inter. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il club partenopeo avrebbe trovato la quadra con l'entourage del giocatore sull'ingaggio: per il capitano giallorosso sarebbe infatti pronto un contratto triennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in cui spalmare lo stipendio che percepisce attualmente (6 milioni di euro bonus compresi fino al 30 giugno 2026).

