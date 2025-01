RANIERI: "Il derby sfugge da ogni logica, per vincere servirà una super prestazione. Recuperare Pellegrini è una missione importante"

DAZN - Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming in vista del Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Ecco le sue parole.

Sono passati quasi 14 anni dal suo ultimo derby con la Roma: pensava di poter rivivere queste sensazioni?

"No. L'ultima volta che sono venuto all'Olimpico da allenatore del Cagliari ho detto 'Questa è la mia ultima volta'. Non pensavo di tornare e di tornarci da allenatore della Roma".

Ne ha vinti 4 su su 4: conta questa statistica?

"No, è solo un valore statistico. Ogni partita è a sé, figuriamoci il derby".

15 punti di distacco tra Lazio e Roma: i biancocelesti sono favoriti?

"Il derby sfugge da ogni logica. La Lazio è favorita perché se ha 15 punti in più rispetto a noi vuol dire che ha subito ingranato la marcia giusta e sta meritando ciò che sta facendo perché gioca bene e fa gol. Questa squadra si muove all'unisono, sarà un gran bel derby".

C'è un giocatore che toglierebbe alla Lazio?

"Mi tengo i miei. Sono orgoglioso e geloso dei miei giocatori".

Che lavoro ha fatto dal suo arrivo?

"Un po' tutto. Quando si cambia, un allenatore mette il suo sapere. Ogni allenatore vuole vincere, ci sono state delle difficoltà e io sono convinto di aver messo la nave in navigazione. Ancora non andiamo a vele spiegate ma aspetto quel momento".

Come si vince questo derby?

"Con una super prestazione per fermare questa Lazio".

Recuperare Pellegrini è una delle prime missioni del 2025?

"Sicuramente, è una missione importante. Lorenzo è un ragazzo sensibilissimo, non fa parte della schiera dei romani che si lasciano scivolare tutto addosso. Lui si carica tutte le problematiche e questo non gli fa bene".

L'allenamento aperto al Tre Fontane?

"Abbiamo organizzato quel pomeriggio non tanto per il derby ma per i bambini e le famiglie. Era il primo dell'anno e volevamo farli stare vicino a noi. Mi è pure dispiaciuto che la partita successiva fosse il derby, perché sembrava che lo volessimo fare appositamente. Volevamo soltanto abbracciare e farci abbracciare dai nostri tifosi".

Baroni?

"Solo i complimenti vanno fatti. Ha fatto la gavetta e ora sta raccogliendo i primi frutti di una semina importante".