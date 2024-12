Calciomercato Roma, Dybala-Galatasaray: Paredes e Angelino a casa della Joya per convincerlo a restare. Lo spagnolo smentisce su X: "Fake news. Forza Roma!"

Nel corso della rassegna stampa odierna La Gazzetta dello Sport aveva svelato un retroscena sul futuro di Paulo Dybala, il quale è seguito con grandissimo interesse dal Galatasaray. Come riportato dal quotidiano, ieri sera Leandro Paredes e Angelino sarebbero andati a casa della Joya e avrebbero chiesto al numero 21 di non accettare la proposta del club turco e di restare alla Roma. Tramite un tweet è però arrivata la smentita del terzino spagnolo, il quale nega di essere andato a trovare Dybala: "Per favore non usate fake news e forza Roma!". Successivamente ha aggiunto: "Grande bugia... Non leggete le fake news! Non parlerei mai male di un club in cui ho giocato!".

Please don’t use fake info e Forza Roma!?❤️ — Angelino (@angel_tasende69) December 18, 2024