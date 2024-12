Dybala c'è la Turchia. Il Galatasaray insiste per Paulo e la Roma ci pensa

Chissà, magari si riabbraccerà presto anche con José Mourinho, in una sfida che il prossimo 23 febbraio potrebbe anche decidere il prossimo titolo turco. Da una parte il Fenerbahce di Mou, dall'altra il Galatasaray di Osimhen. [...] Che dal primo gennaio potrebbe avere una stella in più, Paulo Dybala. L'argentino piace infatti da tempo al club turco. [...] Carlos Novel (attuale rappresentante della Joya) era al Rams Park per assistere alla sfida vinta dal Galatasaray con il Trabzonspor per 4-3. [...] La storia tra Dybala e l'Arabia Saudita della scorsa estate è arcinota, con il rifiuto finale della Joya all'offerta dell'Al Qadsiah da 75 milioni di euro per tre anni. Un rifiuto che la Roma digerì a fatica. [...]

Ieri il vice presidente del Galatasaray, Metin Ozturk, a esplicita domanda su Dybala ha risposto così: "Nel mercato invernale ci saranno arrivi e partenze. So che ci sono delle trattative in corso". [...] Va ricordato che Dybala oggi alla Roma guadagna 8 milioni più uno di bonus, ingaggio che i turchi sarebbero pronti a coprire per intero. [...] Ieri, a casa sua, ha ricevuto anche la visita di Paredes ed Angelino, con i suoi due compagni di squadra che gli hanno chiesto di non accettare. [...]

Nel caso in cui però l'interesse del Galatasaray si concretizzi, allora la Roma ha messo gli occhi su Omar Marmoush, 25 anni, attaccante egiziano dell'Eintracht Francoforte, uno che in 23 partite ha segnato 18 reti e piazzato 12 assist. [...]

(gasport)