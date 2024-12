Calciomercato Roma: l'agente di Dybala lascia Istanbul dopo l'incontro con il Galatasaray e torna in Spagna

La notizia di una possibile cessione di Paulo Dybala torna a scombinare i piani della Roma. Da ieri, infatti, hanno iniziato a circolare delle voci su un possibile addio della Joya. Sulle tracce dell'ex Juventus ci sarebbe il Galatasaray, pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. L'agente di Dybala, Carlos Novel, negli ultimi giorni ha avuto dei colloqui con il club di Istanbul ed ora la decisione spetta al giocatore.

13:00 - Tiene banco il caso Paulo Dybala in Turchia. Dopo aver scongiurato una sua cessione in estate, a gennaio la Roma dovrà respingere gli attacchi del Galatasaray, che sul piatto ha messo un importante offerta economica all'argentino (ingaggio da 10 milioni di euro a stagione). Intanto, l'agente della Joya, Carlos Novel, ha lasciato Istanbul ed ha fatto ritorno in Spagna. Ora, la palla passa ai due club che dovranno trattare per il cartellino del giocatore. L'impressione è quella che il Galatasaray voglia aspettare dopo il 15 gennaio, in modo che scada la finestra entro quale è attiva la clausola da 12 milioni di euro. L'intenzione del club turco, infatti, è quella di pagare un indennizzo minimo per il cartellino di Dybala, mentre da Trigoria fanno sapere che il calciatore partirà solo per la cifra che accontenterà la Roma.

