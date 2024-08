Calciomercato Roma: pronta una nuova offerta al Lens per Danso. De Rossi vuole Koné a centrocampo

Mentre i tifosi del Lens salutano Kevin Danso con uno striscione all'esterno del centro sportivo, la Roma lavora per portarlo nella Capitale. Dopo che il club francese non ha ritenuto sufficiente l'ultima offerta dei giallorossi, la Roma ha intenzione di presentare una nuova proposta per regalare il difensore austriaco a De Rossi.

Nel frattempo il tecnico giallorosso continua a spingere per Manu Koné, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, poiché lo ritiene ideale per rinforzare il reparto in mezzo al campo. Lo riporta il sito dell'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

