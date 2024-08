Calciomercato Roma, dalla Spagna: Chiesa offerto al Barcellona, ma la priorità dei blaugrana è Nico Williams

Federico Chiesa è stato scaricato dalla Juventus ed è alla ricerca di un nuovo club. L'esterno offensivo è seguito con particolare attenzione dalla Roma, ma la concorrenza è davvero folta. Come svelato dal portale spagnolo, negli ultimi giorni il classe '97 è stato offerto anche al Barcellona, ma la priorità del club blaugrana resta Nico Williams dell'Athletic Bilbao. Solo in caso di fumata nera per il fenomeno del club basco il Barca potrebbe decidere di puntare su Chiesa, il quale avrebbe già aperto al trasferimento in Catalogna. L'attaccante della Juventus ha ricevuto comunque diverse proposte sul tavolo sia dalla Serie A (Inter, Lazio e Napoli) sia dall'estero (il Manchester United sta studiando la fattibilità dell'operazione).

(sport.es)

