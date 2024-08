Calciomercato Roma: continuano i contatti tra l'agente di Chiesa e Ghisolfi. Giallorossi pronti a spingere se l'esterno aprirà al trasferimento

Le parole di Thiago Motta dopo l'amichevole tra Juventus e Brest hanno chiarito anche pubblicamente quello che già era filtrato via indiscrezioni: Federico Chiesa dovrà trovarsi un'altra squadra. Come riporta l'esperto di calciomercato, i contatti tra Ghisolfi e l'agente del giocatore, Fali Ramadani, non si sono mai interrotti.

Ora la Roma, alla ricerca di un esterno sinistro, potrebbe spingere, ancor di più se Chiesa dovesse dare il via libera definitivo al trasferimento. Stando a quello che si legge sul sito di Di Marzio, il bianconero sta valutando ogni possibilità, con l'ipotesi giallorossa che resta sempre aperta.

(gianlucadimarzio.com)

