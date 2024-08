Calciomercato Roma, tutti pazzi per Chiesa: l'esterno piace anche a Inter, Lazio e Napoli

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da decifrare. L'esterno offensivo non rientra nei piani della Juventus e Thiago Motta lo ha invitato a trovarsi un nuovo club. Il ventiseienne era stato a un passo dalla Roma a inizio mercato, ma l'affare non andò in porto a causa della volontà del calciatore, il quale attendeva proposte da squadre qualificate in Champions League. Le offerte non sono arrivate e i giallorossi restano interessati: non è escluso un ritorno di fiamma e, secondo il portale che si occupa di calciomercato, nell'eventuale trattativa con la Juventus potrebbe rientrare Stephan El Shaarawy. Sulle tracce di Chiesa c'è anche il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe inserire Giacomo Raspadori nell'affare. Inoltre il giocatore bianconero piace anche a Chelsea, Tottenham e Aston Villa sullo sfondo.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

[...] Ieri hanno preso corpo le voci di un possibile scambio tra Chiesa e Frattesi con conguaglio a favore dell'Inter. Che, si sa, ha già messo nel proprio mirino l’attaccante bianconero, per prenderlo a parametro zero al termine della stagione. [...] Ma se un Chiesa all’Inter, subito, sarebbe un valore aggiunto per i milanesi, altrettanto si può dire con Frattesi alla corte di Thiago Motta. [...] Quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per Frattesi? Poco meno di una decina di milioni. [...]

(Tuttosport)

Anche la Lazio si sarebbe inserita nella corsa per Chiesa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società biancoceleste potrebbe investire i soldi che erano stati messi sul piatto per Mason Greenwood e Vitor Roque, ma resta l'ostacolo ingaggio. Il calciatore della Juventus percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, mentre la Lazio sarebbe disposta a offrirne 4 (bonus inclusi) a stagione.

(Il Messaggero)