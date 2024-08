Roma, sprint mercato: tornano in pista Chiesa e Hummels

A poco meno di 2 settimane dall’esordio in campionato a Cagliari (il 18) e a 25 giorni dalla fine del mercato (il 30), per la Roma è iniziata la seconda fase del precampionato, dal punto di vista tecnico e dei rinforzi. […] «Io ho – le parole di De Rossi a Rieti – quello che manca a molti in questa città: la pazienza. So che arriveranno altri rinforzi, ma è meglio aspettare la fine del mercato e avere calciatori forti che prenderli a luglio ma di un livello inferiore». Sistemate le caselle più importanti da riempire, insomma, ora vanno fatti degli aggiustamenti e vale la pena aspettare. Due nomi accostati ai giallorossi nei primi giorni di mercato, ora potrebbero tornare di moda: sono quelli di Hummels e Chiesa. […] Si continua a lavorare anche per il terzino destro Bellanova, già disponibile al trasferimento. C’è da trovare un accordo col Torino, che lo valuta 25 milioni: in ballo potrebbero entrare come contropartite Bove o Zalewski, non Karsdorp che guadagna tanto e al momento non trova una collocazione. Shomurodov, invece, dovrebbe finire (in prestito) al Verona, mentre Joao Costa è in procinto di passare in prestito all’Hull City.

(Corsera)