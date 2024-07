Dahl: “Trattativa con la Roma molto veloce, sarà divertente. Domani ultima partita con il Djurgardens? Probabile”

EXPRESSEN.SE - Dopo le parole incoraggianti del ds del Djurgardens, è stato lo stesso Samuel Dahl a parlare in prima persona del suo futuro. Al periodico svedese Expressen, infatti, il terzino classe 2003 ha confermato che la trattativa con la Roma sembrerebbe essere andata in porto e che quella di domani potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del club di Stoccolma. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sarà molto divertente con la Roma. Soprattutto perché è successo tutto così in fretta"

Domani sarà la tua ultima partita?

"Si, probabilmente"

Hai il coraggio di scendere in campo domani nonostante il rischio di infortunarti?

"Domani sono pronto per giocare. So che può essere un rischio, ma sento che se continuo a pensarci poi il pensiero si trasforma in qualcosa di negativo"

