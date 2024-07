Calciomercato Roma, Andersson (ds Djurgarden): "Per Dahl siamo in chiusura. È simile a Lahm"

SPORTITALIA - Samuel Dahl si avvicina alla Roma e oggi ai microfoni del canale sportivo è intervenuto il direttore sportivo del Djurgarden, Bo Magnus Andersson, per parlare dell'accordo con la Roma per il trasferimento imminente del terzino sinistro. Le sue dichiarazioni:

Cosa ci può dire riguardo a questo trasferimento?

“Posso confermare che siamo stati in contatto con la Roma per parlare di Samuel. È una cosa molto concreta e lo vogliono ingaggiare, siamo nella parte finale della trattativa in questo momento”.

Cosa ci dice di lui?

“È un giocatore fantastico, con una grande mentalità ha fatto molti progressi con noi a partire dal suo acquisto dall’Örebro circa un anno fa. Quindi sì, dico che sarebbe una bella cosa”.

Che tipo di giocatore è?

“È un tipo di calciatore moderno, soprattutto con capacità offensive per un terzino sinistro. La cosa bella è che non è alto, ma è molto bravo anche in difesa. Secondo me è molto simile a Philipp Lahm o qualcuno del genere”.

Insomma lo vede pronto per la Serie A?

“Sì, visto anche che sta andando lì. Penso che abbia delle ottime basi, ma poi imparerà tanto ed in fretta, perché è uno che dà il 100% ad ogni allenamento. La Roma è un grande club in cui giocano molti grandi giocatori, avrà un’opportunità e noi ne siamo contenti”.

Si parla di 4 milioni di euro, una cifra record per il Djurgarden?

“Non è un record perché abbiamo lasciato partire molti giocatori negli ultimi 10 anni, ma ovviamente è un trasferimento eccezionale per il nostro club. Abbiamo trasferito anche un giocatore in Premier League. Quindi sì, siamo contenti”.

