Calciomercato Roma, Dahl è un calciatore giallorosso. Al Djurgardens 4 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita. Contratto di 5 anni

Sembra giungere al termine anche la trattativa per Samuel Dahl, pronto a sbarcare nella Capitale dopo gli arrivi di Sangaré, Le Fée e Ryan. Secondo quanto scrive il portale svedese, Roma e Djurgardens avrebbero concordato le cifre dell'affare nella serata di ieri che si aggirano intorno ai 50 milioni di corone svedesi più eventuali 15 di bonus per un totale di circa 4 milioni di euro.

(aftonbladet.se)

Samuel Dahl è un nuovo giocatore della Roma. Come aggiunge Filippo Biafora su X, il terzino sinistro passa in giallorosso in cambio di 4,5 milioni, 1,5 di bonus e il 10% della futura rivendita che resta al Djurgardens. L'accordo era stato trovato lunedì dopo la nuova offerta giallorossa (la terza in totale). Il giocatore arriverà in Italia nella giornata di venerdì.

Come aggiunge l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il terzino svedese firmerà un contratto di 5 anni con i giallorossi. Visiste mediche previste in settimana,

