Calciomercato Roma, dalla Spagna: si avvicina En-Nesyri, offerti 30 milioni. ‘No’ dell’attaccante al Fenerbahce

Dopo un'iniziale proposta di 15 milioni di euro, il Fenerbahce aveva tentato di inserire una contropartita tecnica nell'operazione per alzare la valutazione, ma senza successo. En-Nesyri, invece, sarebbe stato convinto dal progetto dei capitolini e dalla prospettiva di giocare in Serie A. Per assicurarsi il giocatore, la Roma avrebbe presentato un'offerta di 30 milioni di euro al Siviglia, che non avrebbe trattato sotto i 20.

L'interesse per En-Nesyri è motivato anche dalla possibile partenza di Tammy Abraham, che sembra essere nel mirino del Milan. La Roma vuole chiudere rapidamente l'affare e ha già programmato un incontro con il calciatore marocchino e il suo entourage per lunedì prossimo.

