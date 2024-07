Calciomercato Roma: il Milan si fa avanti per Abraham. Contatto coi giallorossi

Il Milan si muove per Abraham. Come scrive l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, su X, il club rossonero ha allacciato i contatti con la Roma per l'attaccante inglese che, si legge nel post, sarebbe entusiasta della destinazione.

Abraham è considerato una delle opzioni per il ruolo di centravanti, col Milan che vorrebbe tre attaccanti centrali: Morata, Jovic, più un altro.

?⚫️ AC Milan have made contact with AS Roma for Tammy Abraham.

He’s one of the options being considered as Milan want three strikers for next season.

Tammy would also be keen on the move.

↪️?? AC Milan plan includes Álvaro Morata, Luka Jović plus one more striker. pic.twitter.com/8c4IZWd9JK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024