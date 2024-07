Calciomercato Roma: lunedì incontro decisivo per En-Nesyri. Contatti tra De Rossi e l'attaccante

Prima il Fenerbahce, poi l'inserimento dell'Al-Qadsiah, alla fine potrebbe spuntarla la Roma. Potrebbe risolversi così la questione legata al futuro di En-Nesyri, attaccante classe 1997 del Siviglia. Lunedì è in programma l'incontro decisivo tra il giocatore e la Roma, con la trattativa che, viene scritto, ha subito un'accelerazione nelle ultime ore.

In più, si racconta come Daniele De Rossi abbia avuto più di un contatto telefonico per convincere En-Nesyri a sposare la causa giallorossa.

(footmercato.net)

