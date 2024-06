Calciomercato Roma, Minteh vuole la Premier League: priorità all'Everton

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e tra i numerosi calciatori presenti nel taccuino del responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi c'è anche Yankuba Minteh del Newcastle. Il classe 2004 è pronto a lasciare i Magpies e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la sua priorità sarebbe il trasferimento all'Everton. In seguito all'esperienza in prestito al Feyenoord, il calciatore vorrebbe giocare in Premier League e avrebbe informato il Newcastle della sua volontà di unirsi ai Toffees. Sullo sfondo c'è anche il Lione, che nelle ultime ore ha allacciato i contatti per informarsi sulla situazione del diciannovenne.

?? Yankub Minteh, giving priority to Everton as his favorite destination with desire to play in the Premier League.

Newcastle, informed of his priority to join Everton.

Olympique Lyon are interested as they made contact for Minteh this weekend, as revealed yesterday. pic.twitter.com/BhrpaU4l6G

