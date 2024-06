Calciomercato Roma: per l'attacco chieste informazioni per Minteh. Valutazione 30 milioni, su di lui anche Marsiglia ed Everton

Arrivano novità per quanto riguarda la ricerca della Roma di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni per Yankuba Minteh, centravanti del Newcastle reduce da un'esperienza in prestito al Feyenoord (37 presenze, 11 gol e 6 assist complessivi). La valutazione del classe 2004 sarebbe di 30 milioni e su di lui ci sarebbero già Marsiglia ed Everton, che partirebbero avvantaggiate.

(gianlucadimarzio.com)